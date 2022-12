నేనా మాటంటే నీ తల ఎక్కడ పెట్టుకుంటావ్ సత్యవతి రాథోడ్: వైఎస్ షర్మిల కౌంటర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్, వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఊరుకోబోమని మానుకోట రాళ్ల దెబ్బలు చవి చూపిస్తామని హెచ్చరించిన సత్యవతి రాథోడ్ కు వైయస్ షర్మిల ఘాటుగా రిప్లై ఇచ్చారు. తనను శిఖండి అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై వైయస్ షర్మిల సత్యవతి రాథోడ్ కు చురకలంటించారు. లోటస్ పాండ్ లో రెండో రోజు ఆమరణ నిరాహార దీక్షలో ఉన్న షర్మిల సత్యవతి రాథోడ్ తనపైన చేసిన వ్యాఖ్యలకు బదులిచ్చారు.

English summary

YS Sharmila lashed out at Minister Sathyavathi Rathore comments against her. She said that she too can speak like Sathyavathi but her discretion gets in the way. She asked sathyavathi as tribal minister what she has done for the tribals.