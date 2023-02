నేడు గ‌వ‌ర్న‌ర్ త‌మిళిసైతో వైఎస్ షర్మిల భేటీ అవుతారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, రాష్ట్రంలో పరిస్థితిపై ఫిర్యాదు చేస్తారు. ఆపై పాద‌యాత్ర నర్సంపేట నియోజకవర్గం నుండి పునఃప్రారంభం అవుతుంది. ఈ మేరకు షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది.

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైఎస్ షర్మిల మళ్లీ ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రను నేటి నుంచి కొనసాగించనున్నారు. ఈ మేరకు వైయస్ షర్మిల షెడ్యూల్ ఖరారైంది. ఇక మరోవైపు ఈరోజు వైఎస్ షర్మిల తెలంగాణా గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ ను కలిసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం పైన ఫిర్యాదు చేయనున్నారు.

YS Sharmila will meet the Governor Tamilisai today. She complain about the government's failures and the situation in the state. And then sharmila's padayatra will resume from Narsampeta Constituency. The schedule is as follows.