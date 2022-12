వైఎస్ షర్మిల పాదయాత్రకు అనుమతి నిరాకరణ: కేసీఆర్ అభద్రతాభావానికి నిదర్శనమన్న షర్మిల.. కింకర్తవ్యం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైఎస్ షర్మిల పాదయాత్ర కొనసాగుతుందా లేదా అన్నది ఉత్కంఠగా మారింది. వరంగల్ జిల్లాలో ఆగిపోయిన పాదయాత్ర కొనసాగించాలని శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్న వైయస్ షర్మిలకు పోలీసులు అనుమతి నిరాకరిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో వైఎస్ షర్మిల తిరిగి పాదయాత్ర కొనసాగించటానికి, భవిష్యత్ కార్యాచరణను రూపొందించడానికి ఏం చేయాలి అన్న దానిపై సమాలోచనలు జరుపుతున్నారు.

English summary

Warangal CP Ranganath denied permission to YS Sharmila's padayatra. YS Sharmila was furious over this. she said this is proof of KCR's insecurity. Future activities will be discussed with the leaders.