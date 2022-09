రాష్ట్రాన్ని శవాలదిబ్బ చేసి జాతీయపార్టీ పెడతారా? ఆత్మహత్యలు కేసీఆర్ రాతిగుండెకు పట్టవా? వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రను కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ పాదయాత్రలో భాగంగా దేవరకద్రలో పర్యటిస్తున్న వైయస్ షర్మిల వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా పాదయాత్రను కొనసాగిస్తున్నారు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ప్రజా వ్యతిరేక పాలన పై తీవ్రస్థాయిలో నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. తెలంగాణాలో సీఎం కేసీఆర్ కు ప్రత్యామ్నాయం తామేనని చెప్తున్న షర్మిల బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లపైన కూడా విరుచుకుపడుతున్నారు.

English summary

YS Sharmila targets telangana CM KCR over his national party. Sharmila slams that suicides of VRAs, unemployed and farmers in Telangana state never touch the heart of kcr and he never solve the problems.