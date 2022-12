నీళ్ళు కూడా తాగనంటున్న వైఎస్ షర్మిల.. మద్దతుగా విజయమ్మ; ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుందంటున్న వైద్యులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తన ఇంటి నుండే రెండవ రోజు ఆమరణ నిరాహార దీక్షను కొనసాగిస్తున్నారు. తనకు పాదయాత్ర చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని, పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన తమ పార్టీ నేతలను తక్షణం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వైయస్ షర్మిల ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు దిగారు. అయితే వైయస్ షర్మిల కనీసం మంచి నీళ్ళు కూడా తాగకుండా నిరాహారదీక్ష చేస్తున్న క్రమంలో వైద్యులు ఆమె ఆరోగ్యం పై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

YS Sharmila, who refuses to drink water, is continuing her hunger strike for the second day. Vijayamma supported Sharmila's initiation. Doctors say that if she don't drink water, her health will deteriorate.