వైఎస్సార్ పిల్లలకు ఆ రాత లేదేమో-షర్మిల పేరు లేకుండా తెలంగాణలో కొత్త పార్టీ- YSRTPపై ఈసీ కీలక ప్రకటన

Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణలో రాజన్న రాజ్యం స్థాపనే ధ్యేయంగా దివంగత సీఎం వైఎస్సార్ తనయ వైఎస్ షర్మిల కొత్త రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటుకు రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు. ఇప్పటికే పొలిటికల్ యాక్టివిటీని ముమ్మరం చేసి, నిరుద్యోగ సమస్యపై కేసీఆర్ సర్కారుతో పోరాటం చేస్తోన్న షర్మిల.. తన పేరు లేకుండానే పార్టీకి నెలకొల్పుతుండటం గమనార్హం. షర్మిల కొత్త పార్టీకి సంబంధించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం(ఈసీఐ) గురువారం కీలక ప్రకటన చేసింది..

English summary

The Election Commission of India has announced on thursday that a new political party named ysr telangana party list for registration. interestingly ys sharmila name did not appear in ec documents, her close aide vaduka rajagopal will be chairman of ysrtp. sharmila will launch the new party on ysr jayanthi. ie, july 8th.