కేటీఆర్ పుట్టినరోజునూ వదలని వైఎస్ షర్మిల .. ఆ హృదయం ఇవ్వాలని షాకింగ్ ట్వీట్ తో పాటు కానుక కూడా !!

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త రాజకీయ పార్టీతో అరంగేట్రం చేసి రాజన్న రాజ్యం స్థాపిస్తానని ప్రకటన చేసిన దివంగత వైయస్ రాజశేఖరరెడ్డి తనయ వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ రాజకీయాలలో తన మార్క్ దూకుడును చూపిస్తున్నారు. ఇక ఈ రోజు కేటీఆర్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు, మెగా రక్తదాన శిబిరాలు, వికలాంగులకు ట్రై సైకిళ్లు పంపిణీ వంటి అనేక కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మంత్రి కేటీఆర్ కు ప్రముఖుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువగా మారాయి.ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కేటీఆర్ పుట్టినరోజున ఆయనకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వైయస్ షర్మిల ఆసక్తికర ట్వీట్ చేశారు.

YS Sharmila wishing KTR a happy birthday and made a shocking tweet. May God bless you with longevity, heart to stop unemployed suicides, perseverance to fill 90 lakh vacant jobs in the state, sincerity to provide employment to 54 lakh unemployed youth and full fee reimbursement to students. Posted as a Twitter platform.