గడీ దాటి బయటకు రా కేసీఆర్.. వరదబాధితులను ఆదుకో దొరగారు: ఏకిపారేసిన వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గోదావరికి వచ్చిన వరదలు, రాష్ట్రంలో విపరీతంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల దెబ్బకు అనేక ప్రాంతాలు వరద ముంపులో చిక్కుకున్నాయి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వద్ద అన్నారం పంప్ హౌస్ నీటమునిగింది. ప్రాజెక్టులకు వరద నీరు పోటెత్తడంతో అనేకచోట్ల ప్రాజెక్టుల నుండి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో సమీప ప్రాంతాలలో అనేక గ్రామాలు వరద ముంపుకు గురయ్యాయి. ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారు. ప్రభుత్వం సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నామని చెబుతున్నా, అరకొర సహాయం అందిస్తున్నారు అంటూ ప్రతిపక్ష పార్టీలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

English summary

YS Sharmila has targeted KCR over flooding of Annaram Pump House in Kaleshwaram project. And YS Sharmila demanded to come out from his fort to support the victims in the flooded areas.