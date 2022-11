పట్టపగలు పందికొక్కుల్లా రాష్ట్రాన్ని దోచుకు తింటున్నారు.. కేసీఆర్ దిక్కుమాలిన పాలనలో రాష్ట్రం ఆగమైంది!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్ర పేరుతో పర్యటన సాగిస్తున్న వైయస్ షర్మిల తన పాదయాత్ర ద్వారా ప్రజల మద్దతును కూడగట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఏ నియోజకవర్గానికి వెళ్లినా అక్కడి ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకోవడంతో పాటు ప్రభుత్వ అసమర్థతను, సీఎం కేసీఆర్ పాలన వైఫల్యాలను ప్రస్తావించి ప్రభుత్వాన్ని తూర్పారబడుతున్నారు. ఇక తాజాగా మానకొండూరు లో ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రను సాగించిన షర్మిల ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి తాను పాదయాత్ర చేస్తున్నా అని వెల్లడించారు. కార్మిక, కర్షక లోకం బలోపేతం కావడం కోసం వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ పని చేస్తుందని పేర్కొన్నారు.

YS Sharmila expressed extreme impatience that the state is being looted by kcr family and the state has come to a standstill under the misguided rule of KCR.