కొడంగల్లో చెల్లని రేవంత్ ముఖం రాష్ట్రంలో చెల్లుతుందా? టీఆర్ఎస్ పైనా వైఎస్ షర్మిల నిప్పులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ లో పర్యటించిన వైయస్సార్ టిడిపి అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల టీ పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. షర్మిల వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ నుంచి పాదయాత్రను పున:ప్రారంభించి బహిరంగ సభలో ఆమె తనదైన శైలిలో కాంగ్రెస్, టీఆర్ఎస్ పార్టీల పై మండిపడ్డారు. కొడంగల్ ప్రజలు చాలా తెలివైన వాళ్ళని, ఓటుకు నోటు కేసులో అడ్డంగా దొరికిన రేవంత్ రెడ్డి ని ఓడించారు అంటూ వైయస్ షర్మిల పేర్కొన్నారు.

YS Sharmila Praja Prasthana Padayatra is being held in kodangal. YS Sharmila targets Revanth Reddy who lost kodangal seat, and could win in the state? she questioned. YS Sharmila fires on TRS also.