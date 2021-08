పీకేయాల్సింది కేసీఆర్ ఉద్యోగం-ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నాడా-వాళ్ల ఉసురు తగలుతుంది.. : వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

ఒక్క కొత్త ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వని కేసీఆర్‌కు ఉపాధి హామీ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లను తీసే హక్కు ఎక్కడిదని వైఎస్సార్‌టీపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగం అనే మాట వినిపించదని చెప్పిన కేసీఆర్.. ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నాడా అని ప్రశ్నించారు. తొలగించిన 7561 మంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లను మళ్లీ ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే 18 నెలలుగా వారికి రావాల్సిన జీతాన్ని లెక్కగట్టి ఇవ్వాలన్నారు. ఇప్పటివరకూ 50 మంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని.. వారి స్థానంలో కుటుంబ సభ్యులకు ఉద్యోగం కల్పించాలన్నారు. ప్రజల గురించి పట్టించుకోని కేసీఆర్‌కు ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉండే అర్హత లేదన్నారు. ఆయన వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేసి దళితుడిని ముఖ్యమంత్రిని చేయాలన్నారు. హైదరాబాద్‌లోని ఇందిరాపార్క్ వద్ద బుధవారం(ఆగస్టు 11) కాంట్రాక్ట్ ఉపాధి హామీ ఫీల్డ్ వర్కర్లు చేపట్టిన ధర్నాలో షర్మిల పాల్గొన్నారు.

English summary

YSSRTP president YS Sharmila questioned KCR has no right to remove field assistants, who was not even given a single new job. KCR said that if the state of Telangana is formed, the word contract job will not be heard .. She questioned whether that word was kept