ఒకే వేదికపై చంద్రబాబు-కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి: పాత మిత్రుడితో మంతనాలపై

Tirupati

oi-Chandrasekhar Rao

తిరుపతి: ప్రముఖ నటుడు, అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు మోహన్ బాబు నిర్మిస్తోన్న షిర్డీ సాయినాథుని ఆలయ నిర్మాణం పూర్తయింది. శ్రావణ మాసంలో ఈ ఆలయాన్ని అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభించడానికి ఆయన సన్నాహాలు చేస్తోన్నారు. వచ్చే నెలలో మూడు రోజుల పాటు యజ్ఞ యాగాదులను నిర్వహించనున్నారు. 9,10,11 తేదీల్లో ఈ కార్యక్రమాలు జరుగనున్నాయి. 11వ తేదీన సాయినాథుడి విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన మహోత్సవం ఉంటుంది.

English summary

Former Chief Ministers of AP Chandrababu Naidu and N Kiran Kumar Reddy likely to come on same stage during the temple dedicated to Saibaba, construction by the actor Mohan Babu.