తిరుమల శ్రీవారి సర్వదర్శనం టోకెన్ల కోసం తొక్కిసలాట: స్పృహ తప్పిన భక్తులు; టీటీడీ కీలకనిర్ణయం

Tirupati

oi-Dr Veena Srinivas

తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. దీంతో శ్రీవారి సర్వదర్శనం టికెట్లకు భారీగా డిమాండ్ నెలకొంది. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా స్వామివారి దర్శనం చేసుకునే భక్తులకు టికెట్ల కోసం ఆన్లైన్ లో కోటా పెట్టి శ్రీవారి దర్శనానికి వీలు కల్పిస్తోంది టీటీడీ. దీంతో స్వామివారి సర్వదర్శన టికెట్ల కోసం ఏర్పాటు చేసిన క్యూలైన్లలో ఒక్కసారిగా భారీగా భక్తులు రావటంతో భక్తుల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. దీంతో కొందరు భక్తులు అక్కడే స్పృహ తప్పి పడిపోయారు. తాజా పరిణామాలతో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

English summary

Devotees fainted in a stampede for Thirumala Srivari Sarvadarshanam tokens. Due to this, TTD has decided to cancel VIP darshans due to the influx of devotees and allow darshan without Sarvadarshan tokens.