Tirupati

oi-Chandrasekhar Rao

తిరుపతి: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగిని భువనేశ్వరి హత్య కేసు వ్యవహారానికి సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీని పోలీసులు విడుదల చేశారు. ఈ కేసులో భువనేశ్వరి భర్త మారంరెడ్డి శ్రీకాంత్ రెడ్డి ప్రధాన నిందితుడు. భార్యను హత్య చేసి.. ఆమె మృతదేహాన్ని ఓ రెడ్ కలర్ ట్రాలీ సూట్‌కేసులో కుక్కి తీసుకెళ్తోన్న దృశ్యాలతో కూడిన సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఇది. ఈ కేసును ఛేదించడంలో భువనేశ్వరి అక్క కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆమె కర్నూలులో ఎస్‌ఐగా శిక్షణ పొందుతోన్నారు. ఈ కేసులో తిరుపతి పోలీసులు ఇప్పటికే శ్రీకాంత్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేశారు.

Covaxin: భారత్ బయోటెక్‌కు బిగ్ షాక్: 324 మిలియన్ డాలర్ల కాంట్రాక్ట్ రద్దు: బ్రెజిల్ సంచలనం

English summary

The woman, Bhuvaneswari, had been reported missing and her husband, Maramreddy Sreekanth Reddy, had claimed that she had died of Covid19. He is now accused of killing her.