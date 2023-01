Tirumala:శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ షాక్ - తాజా నిర్ణయంతో..!!

Tirupati

oi-Sai Chaitanya

తిరుమలకు వచ్చే శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ పాలక వర్గం షాక్ ఇచ్చింది. భక్తులకు కేటాయించే కొన్ని వసతి గృహాల అద్దెను భారీగా పెంచింది. ఈ మధ్య కాలంలో వసతి గృహాలను టీటీడీ ఆధునీకరించింది. ఇప్పుడు ఆధునీకరణ కారణంగా అద్దెను పెంచి వసూళ్లు చేస్తోంది. సామాన్య..మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఇది షాకింగ్ గా మారుతోంది. తిరుమల వ్యాప్తంగా ఉన్న వసతి గృహాల్లో సౌకర్యాల కోసం ఆధునీకరించారు. ఇందుకోసం రూ 100 కోట్లతో టెండర్లను ఆహ్వానించారు. పనులు ప్రారంభించారు. కొన్ని చోట్ల పనులు పూర్తయ్యాయి. ఆధునీకరణ పూర్తయిన వసతి గృహాల్లో ధరలు పెంచారు.

English summary

TTD Decided to hike the Rents and deposit rates for guest houses and Accommodation at Tirumla.will be more burdensome for the middle class.