అప్పుడు ప్రగతి భవన్ లో బిర్యానీ తిన్నప్పుడు తెలీదా జగన్ ..తెలంగాణాతో జల వివాదాలపై దేవినేని ఉమా ధ్వజం

టీడీపీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమ ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. శ్రీశైలం దగ్గర జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతుంటే సీఎం జగన్ రెడ్డి నోరు తెరవలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారని విమర్శించారు. నీళ్లను వృధాగా సముద్రంలోకి పంపించారని దేవినేని ఉమ నిప్పులు చెరిగారు. జగన్ పాలనలో రాష్ట్రం నాశనం అవుతుంది అంటూ ఉమా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చెరువుల్లోకి కనీసం నీళ్ళు నింపకుండా సముద్రం పాలు చేశారని దేవినేని ఉమా అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

TDP senior leader and former minister Devineni Uma fired on AP CM Jaganmohan Reddy. CM Jagan Reddy has been criticized for not being able to keep his mouth shut while hydropower is being generated near Srisailam. Devineni Uma rebuked the fires for sending water into the sea as waste. He questioned why the controversy, which has not existed in the last six years, came about today. Uma debunked why there is no controversy when eating biryani in Pragatibhavan.