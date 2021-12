తెరమీదికి శ్రీబాగ్ ఒప్పందం: కర్నూలులో ఏపీ హైకోర్టు: మూడు రాజధానుల కోసం ఉద్యమాలు

Vijayawada

విజయవాడ: శ్రీబాగ్ ఒప్పందం మళ్లీ తెర మీదికి వచ్చింది. అమరావతిలోనే రాజధానిని కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆ ప్రాంత రైతులు పాదయాత్ర చేపట్టడం, మూడు రాజధానులను ఏర్పాటు చేయడానికి ఉద్దేశించిన బిల్లును ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉపసంహరించుకోవడం వంటి పరిణామాల మధ్య మూడు ప్రాంతాల్లోనూ ఉద్యమాలు మొదలయ్యాయి. విశాఖపట్నాన్ని పరిపాలన రాజధానిగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఇదివరకే ఉత్తరాంధ్ర ఐక్యకార్యాచరణ కమిటి నాయకులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. కర్నూలు వంత వచ్చింది.

English summary

Rayalaseema Saguneeti Sadhana Samithi on Monday staged a protest at Dharna Chowk in Vijayawada demanding the State and Central Governments to take necessary steps to establish the High Court of AP in Kurnool.