విశాఖలో రూ.14,000 కోట్ల భారీ ప్రాజెక్ట్- జగన్ హ్యాపీ: మార్చిలో ముహూర్తం పెట్టేశారు

Visakhapatnam

oi-Chandrasekhar Rao

విశాఖపట్నం: ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తోన్న మూడు రాజధానుల అంశం.. ముందుకు కదులుతోంది. ఆ దిశగా ఒక్కో అడుగు పడుతోంది. ఈ ఏడాది ఉగాది నాటికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విశాఖపట్నం నుంచి పరిపాలన సాగించేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది ప్రభుత్వం. ఇప్పటికే ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన మంత్రులు ఈ విషయంపై లీకులు కూడా ఇస్తోన్నారు. విశాఖకు తరలి వెళ్లడంలో ఇక ఏ మాత్రం జాప్యం జరక్కపోవచ్చనీ వ్యాఖ్యానిస్తోన్నారు.

English summary

CM YS Jagan Mohan Reddy likely to lay the foundation stone for the Adani Data Centre in Visakhapatnam on the eve of the Global Investors’ Summit, scheduled to be held on March 3 and 4.