ఏపీలో రోజుకో స్కూల్ లో కరోనా కల్లోలం .. విశాఖ స్కూల్ లో ఆరుగురికి పాజిటివ్, జగన్ సర్కార్ కు పరేషాన్

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక కొత్త సమస్య తయారైంది. పాఠశాలలు తెరవకుంటే విద్యార్థుల విద్యా సంవత్సరాన్ని నష్టపోతారనే సమస్య, తీరా పాఠశాలలు తెరిస్తే కరోనా మహమ్మారి బారిన పడి విద్యార్ధి లోకం విలవిలలాడుతుందనే సమస్య వెరసి జగన్ సర్కారు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతోంది. ఒకపక్కన విద్యార్థులకు స్కూళ్ళు నడిపితే బాగుండు అన్న అభిప్రాయం తల్లిదండ్రులకు ఉన్నా మరోపక్క కరోనా కేసులు పెరుగుతుండటం తల్లిదండ్రులకు పిల్లలను స్కూళ్లకు పంపాలంటే ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

English summary

Corona fear in AP schools. It is doubtful how the situation will change as corona cases are being registered in many schools on a regular basis. Recently, Gopalapatnam Ellapu Vani Palam Zilla Parishad High School in Visakhapatnam city has registered corona cases caused a stir. Six students were diagnosed with coronavirus positive.