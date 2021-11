గేరు మార్చిన విశాఖ ఉక్కు ఉద్యమం: సాగు చట్టాల రద్దుతో జోష్.. జగన్ కు లేఖ; ప్లాన్ ఇలా!!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ విశాఖ ఉక్కు కార్మికులు ఉద్యమం కొనసాగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా కేంద్రం తీసుకువచ్చిన 3 సాగు చట్టాలను రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో విశాఖ ఉక్కు కార్మికులు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ రద్దు కోసం కూడా రైతులు చూపిన మార్గంలో పోరాటం చేయాలని స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ రద్దు చేసేదాకా ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విశాఖ ఉక్కు కార్మికులు ఉద్యమంలో గేరు మార్చి ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించారు.

English summary

With the decision to repeal the 3 cultivation laws brought by the Center, the Visakhapatnam steel workers will gear up for the steel plant movement. It was decided to expand the movement by holding meetings in different districts.