విశాఖకు పవన్ కళ్యాణ్ ... విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం జనసేనాని సభ.. బీజేపీలో బిగ్ డిబేట్!!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖలో మూడు రోజుల పర్యటన చేయనున్నారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ సాగుతున్న నిరసనల నేపధ్యంలో ఆందోళనకారుల శిబిరాన్ని సందర్శించి, స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులకు, ఉద్యోగులకు పవన్ కళ్యాణ్ సంఘీభావం తెలపనున్నారు. విశాఖ ఉక్కు కోసం నిర్వహించే సభలో మాట్లాడనున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటన నేపథ్యంలో జనసేన శ్రేణులు ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమయ్యారు. జనసేన పార్టీలో పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటన జోష్ తెచ్చింది.

English summary

Pawan Kalyan will address the gathering in solidarity with the steel plant workers and employees in the wake of the ongoing protests against the privatization of the Visakhapatnam steel plant. This will lead to an internal debate on the Pawan Sabha in the BJP.