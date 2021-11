విశాఖలో భూ ప్రకంపనలు - పరుగులు తీసిన జనం : ఊడిపడ్డ శ్లాబ్‌ పెచ్చులు..!!

Visakhapatnam

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ ప్రతిపాదిన పరిపాలనా రాజధాని విశాఖలో భూ ప్రకంపనలు వచ్చాయి. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనలు రావటంతో నగర వాసులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. అక్కయ్యపాలెం, మధురానగర్‌, బీచ్‌రోడ్డు, తాటిచెట్లపాలెం, అల్లిపురం, ఆసిల్‌మెట్ట, సీతమ్మధార, గురుద్వారా, రైల్వేస్టేషన్‌, బీచ్‌ రోడ్డు, హెచ్‌బీకాలనీ, జ్ఞానాపురం, బంగారమ్మమెట్ట, సింహాచలం, అడవివరం, గోపాలపట్నం ప్రాంతాల్లో కొన్ని సెకన్ల పాటు భూమి కంపించింది. విశాఖ ఓల్డ్ టౌన్‌తో పాటు, ఫిషింగ్ హార్బర్ పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ భారీ శబ్దంతో ఉదయం 7.15 గంటల సమయంలో భూమి కంపించిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

English summary

There were earthquakes in Visakhapatnam. Residents were alarmed by the tremors in several parts of the city.