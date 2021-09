విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఎక్కడికీ వెళ్ళదు .. స్టీల్ ప్లాంట్ పై, జగన్ పాలనపై పురంధరేశ్వరి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు !!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ వ్యవహారంలో ఆందోళనల పర్వం కొనసాగుతూనే ఉంది. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేసి తీరుతామని కేంద్రం ఇప్పటికే అనేక మార్లు పార్లమెంటు సాక్షిగా స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఢిల్లీ దాకా వెళ్ళిన స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగాలు, కార్మికులు, ప్రజా సంఘాల నాయకులు, విపక్ష పార్టీల నాయకులు ఆందోళన చేసినప్పటికీ కేంద్రం స్పందించిన దాఖలాలు లేవు. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ, ఎవరూ ఆపలేరని కేంద్రం చేసిన వ్యాఖ్యలతో, లిఖితపూర్వకంగా ఇచ్చిన సమాధానాలతో స్పష్టమైంది.

English summary

BJP national general secretary Purandhareshwari made interesting remarks on the Visakhapatnam steel plant. She made interesting remarks that the steel plant is not going anywhere .. news came to light Posco has come and now Tata is ready to buy the company. Revealed that they will see to it that the interests of the employees are not disturbed. Purandhareshwari assured that he would see to it that the steel plant employees get a better package. Purandareshwari said the decision was taken as part of a plan to improve infrastructure and utilize non-performing assets in five sectors.