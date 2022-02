కొత్త జిల్లాలే కాదు.. కొత్త రాజధాని కూడా: ఆ ప్రసక్తే లేదిక

Visakhapatnam

అమరావతి: రాష్ట్రంలో మూడు రాజధానులను ఏర్పాటు చేయాలనే విషయంపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని వైఎఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ.. తన దూకుడును పెంచింది. కొత్త బిల్లుపై కసరత్తు పూర్తి చేస్తోంది. ఇదివరకు సభలో ప్రవేశపెట్టిన రాజధాని వికేంద్రీకరణ బిల్లును ఉపసంహరించుకున్న ప్రభుత్వం.. దాని స్థానంలో మరొకటి ప్రవేశపెట్టడానికి సమాయాత్తమౌతోంది. మరింత మెరుగైన బిల్లును తీసుకొస్తామంటూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన ప్రకటనకు అనుగుణంగా కొత్త డ్రాఫ్ట్ రూపుదిద్దుకుంటోంది.

English summary

Chief minister YS Jagan Mohan Reddy seems to have made up his mind to shift the capital from Amaravati to Visakhapatnam on Ugadi or soon after the Telugu New Year.