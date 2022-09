జోరుగా సాగుతున్న గంజాయి దందా.. వరంగల్ జిల్లాలో కోటిరూపాయల విలువైన గంజాయి సీజ్

Warangal

ప్రభుత్వాలు గంజాయి అక్రమ రవాణాపై ఉక్కుపాదం మోపాలని ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా సరే గంజాయి అక్రమ రవాణా జరుగుతూనే ఉంది. గంజాయి స్మగ్లర్లు అక్రమ రవాణాను పట్టుకోకుండా ఉండేందుకు ఎవరికీ దొరక్కుండా రకరకాల మార్గాలలో గంజాయి దందా సాగిస్తున్నారు. రైళ్లు, బస్సులలో రవాణా చేయడం, నిత్యావసర వస్తువులను సరఫరా చేసే లారీలలో పంపే ప్రయత్నం చేయడం, ఇక వాహనాలలో ప్రత్యేకమైన సీక్రెట్ లాకర్లను ఏర్పాటు చేయడం వంటి అనేక మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. పక్కా సమాచారం ఉంటే తప్ప ఒక్కోసారి గంజాయి అక్రమ రవాణాను పట్టుకోవటం పోలీసులకు ఇబ్బందిగా మారింది.

English summary

Task force police seized five hundred and fifty kilos of dry cannabis being smuggled in the DCM in the suburb of BudhaRao Peta in Khanapur mandal of Warangal district. The value of this ganja is estimated to be around one crore rupees.