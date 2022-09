వరంగల్ లో క్షుద్రపూజల కలకలం.. గొర్రెలు, కోళ్ళు బలి..ఒళ్ళు గగుర్పొడిచేలా హంగామా!!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్: శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందుతున్న నేటి రోజుల్లోనూ ఇంకా మూఢనమ్మకాలు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. రాకెట్ స్పీడ్ లో ఒక కొత్త ప్రపంచం దూసుకుపోతుంటే మరోవైపు జనాల్లో మూఢ నమ్మకాలు కూడా జెట్ స్పీడులో దూసుకుపోతున్న పరిస్థితులున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలలో క్షుద్ర పూజలు, మంత్రాల భయంతో ప్రజలు వణికిపోతున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి.

English summary

In Warangal, there was a stir of occult worship. Sheep and chickens sacrificed, lemons and turmeric, etc used for the occult rituals. Locals in Warangal are scared after the incident comes to light.