సీఎం కేసీఆర్ కు వరుస షాక్ లు: విజయ గర్జన సభకు మళ్ళీ రైతుల సెగ; ఇలా అయితే సభ కష్టమేనా?

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ పార్టీ పై ప్రజా వ్యతిరేకత మొదలయ్యిందా? హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల ఓటమి టిఆర్ఎస్ పార్టీపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత స్పష్టంగా చెబుతోందా?వరంగల్ జిల్లాలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ విజయ గర్జన పేరుతో నిర్వహించ తలపెట్టిన సభకు భూములు ఇవ్వమంటూ ఎదురు తిరుగుతున్న రైతులు అధికార పార్టీపై ఉన్న వ్యతిరేకతను వ్యక్తం చేస్తున్నారా? టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వరుస షాకులు ఇస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మారుతున్న పరిణామాలు సీఎం కేసీఆర్ కు తలనొప్పిగా మారుతున్నాయా?అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

Farmers are once again protested opposing trs vijaya garjana meeting in their fields on November 29 in Devannapeta, Hanumakonda district. The farmers obstructed the TRS leaders who went with the officials to inspect meeting place.