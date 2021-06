ఊపందుకున్న వరంగల్ నియో మెట్రో ప్రాజెక్ట్ .. భూ, ఆకాశ మార్గాలలో .. డీపీఆర్ ఇచ్చిన మహా మెట్రో

Warangal

హైదరాబాద్ తర్వాత వరంగల్ నగరాన్ని అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పిన తెలంగాణా సర్కార్ అందులో భాగంగా వరంగల్ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది .రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ తరువాత అందుబాటులోకి రానున్న వరంగల్ మెట్రో రైలు ఆకాశ మరియు భూ మార్గాలలో నిర్మించనున్నారు. వరంగల్ ట్రై సిటీస్ లో మెట్రో ప్రాజెక్టు 15 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మాణం చేయనున్నట్టు తెలుస్తుంది .

The Warangal Neo Metro project in Warangal Tri-Cities is gaining momentum. The DPR has been prepared by the Maharashtra Metro Rail Corporation. Maha Metro has prepared a detailed project report with some changes.