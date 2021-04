Fact Check

oi-Srinivas Mittapalli

దేశంలో కరోనా కొత్త కేసులు పెరుగుతున్నకొద్ది కొత్త వేరియెంట్స్ వెలుగుచూస్తున్నట్లుగా కథనాలు వస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి అధికారిక ప్రకటన ఏదీ రాలేదు. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ వేరియెంట్స్‌ను కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ధ్రువీకరించినట్లుగా కొన్ని మెసేజ్‌లు సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయి.

భారత్‌లో 736 యూకె వేరియెంట్స్,34 సౌతాఫ్రికా వేరియంట్స్, ఒక బ్రెజిల్ వేరియెంట్‌ను కేంద్రం ధ్రువీకరించినట్లు ఆ మెసేజ్‌లో కనిపిస్తోంది. అయితే ఇందులో ఎంతమాత్రం నిజం లేదని తాజాగా ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో వెల్లడించింది. ఆ మెసేజ్ పూర్తిగా ఫేక్ అని తెలిపింది. కరోనా వేరియంట్స్‌కు సంబంధించి కేంద్రం ఇప్పటివరకూ ఎలాంటి ప్రెస్ నోట్స్ విడుదల చేయలేదని స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి ఫేక్ మెసేజ్‌ల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.

A message circulating on #WhatsApp enumerating several #COVID19 related inputs is #falsely claiming to be a press release put out by the Ministry of Health.#PIBFactCheck



The claims made in the message are #Fake. No such Press Release has been issued by the @MoHFW_INDIA. pic.twitter.com/Fibmfe4cxW