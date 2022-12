కోపం, విచారం, దుఃఖం వంటి భావోద్వేగాలు ఆరోగ్యానికి ఎంత హాని చేస్తాయో తెలుసా?

Health

oi-Dr Veena Srinivas

తన కోపమే తన శత్రువు అని చెబుతుంటారు. అంటే కోపం వల్ల మనిషికి తీరని నష్టం జరుగుతుందని అర్థం. అలాగే ఎప్పుడూ ఏడుస్తూ ఉండడం మంచిది కాదని, విచారంగా ఉండడం వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని చెబుతున్నారు. మనిషికి భావోద్వేగాలు ఉండాలి కానీ, అవసరానికి మించి ఉంటే అనర్థానికి దారితీస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇక భావోద్వేగాలు మనిషి శరీరం పై ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి అనేది ప్రస్తుతం మనం తెలుసుకుందాం.

health tips: మాంసాహారం బాగా తింటున్నారా? మధుమేహం వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత ఎక్కువంటే!!

English summary

Emotions like anger, sadness and grief are very harmful to our health. They cause immense damage. That is why it is necessary to keep them under control