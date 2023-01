Guava Health Benefits: రోగనిరోధక శక్తి పెరగాలంటే.. ఆ కాయ తినండి చాలు..!

Health

మనకు ఎక్కువగా దొరికే పండ్లలో జామకాయ ఒకటి. ఈ జామ పండ్లు చలికాలంలో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి. అయితే

ఈ జామ యాపిల్ తో సమానమైందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. యాపిల్లో ఉన్నటువంటి పోషకాలన్నీ కూడా ఈ జామకాయలో ఉంటాయని చెబుతున్నారు. అందుకే ఈ పండును పేదవాడి ఆపిల్ పండు అని పిలుస్తుంటారు. ఈ పండును నేరుగా తిన్నా, జ్యూస్ రూపంలో తీసుకున్నా ఆరోగ్యానికి చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది.

English summary

Experts say that guava is equal to apple. It is said that this guava contains all the nutrients like apple.