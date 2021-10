కోడిగుడ్డులో ఉండే బ్యాక్టీరియా గురించి తెలుసా: తెల్లసొన తినడం వల్ల లాభమా? నష్టమా?

Comprehensive Story

కోడిగుడ్డు ఓ మంచి పౌష్టికాహారం. మార్కెట్‌లో పేదలు నుంచి ధనవంతుల వరకు ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉండే ధరలో లభించే పౌష్టికాహారం ఇది. తెల్లసొన, పచ్చసొన కాంబినేషన్‌ ఉంటుంది. ఇందులో చాలామంది తెల్లసొనను తినడానికి ఇష్టపడరు. కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా ఉంటుందని అభిప్రాయం ప్రజల్లో ఉంది. గుండెకు అంత మంచిది కాదని చెబుతుంటారు. గుడ్డులో చెప్పుకోలేనన్ని ఆరోగ్యప్రయోజనాలు మొండుగా ఉన్నాయి.

Because egg whites are a trusted source of muscle-building protein, some people — especially athletes and bodybuilders drink them. And many prefer to drink them raw.