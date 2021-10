Jobs

oi-Chandrasekhar Rao

ముంబై: దేశీయ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ దిగ్గజ కంపెనీ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) ఉద్యోగాల జాతరకు తెర తీసింది. వచ్చే ఆరు నెలల వ్యవధిలో భారీ రిక్రూట్‌మెంట్ నిర్వహించనుంది. క్యాంపస్ సెలెక్షన్లు, క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలతో యువతకు భారీ ప్యాకేజీలతో ముందుకు రానుంది. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతోన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నెలకొన్న ఆర్థిక సంక్షోభ పరిస్థితులు, కంపెనీ క్షీణతలోనూ రిక్రూట్‌మెంట్స్‌ను పరుగులు పెట్టించనుంది.

English summary

According to Lakkad, the company onboarded 43,000 fresh graduates in the first half of FY22, crossing the target it announced in July. The company said it planned to hire over 40,000 people from campuses.