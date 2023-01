తెలంగాణలో మరో 2391 ఉద్యోగాలకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్‌ సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలో 2,391 పోస్టుల భర్తీకి రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది.

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్‌ సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలో 2,391 పోస్టుల భర్తీకి రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీశ్ రావు ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు. ఈ ఖాళీ పోస్టులను టీఎస్ పీఎస్సీ, మెడికల్ హెల్త్ బోర్డు, మహాత్మా జ్యోతిబాపూలే గురుకుల విద్యా సంస్థ భర్తీ చేయనుంది.

In yet another good news to aspirants, Telangana government accorded permission to fill 2,391 posts in various departments through TSPSC, MHSRB & TREIRB.



TS govt under the leadership of #CMKCR garu serving & fulfilling promises made to the people.

Best wishes to the aspirants💐 pic.twitter.com/npj8JTEEUu