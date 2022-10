Diwali 2022: దీపావళి పండుగనాడు పూజ ఆ సమయానికే.. లక్ష్మీపూజతో కలిగే ఫలితమిదే!! Diwali 2022: దీపావళి పండుగనాడు

Jyotishyam

oi-Dr Veena Srinivas

దీపావళి పండుగ.. జీవితాలలో చీకట్లను పారద్రోలి వెలుగులు నింపే పండుగ. అటువంటి దీపావళి పండుగను హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా జరుపుకుంటారు. భారతీయులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో, అత్యంత ఇష్టంగా జరుపుకునే పండుగలలో దీపావళికి ఒక విశేషమైన స్థానం ఉంది.

English summary

Diwali is one of the holiest festivals celebrated by Hindus. Diwali is celebrated on october 24th this year, the Puja is after sunset. there will be super results with Lakshmi Puja.