astrology: కుడికన్ను కొట్టుకుంటే వారికి అరిష్టమా? కళ్ళు కొట్టుకోవటంలో మంచి చెడు శకునాలు

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శకునాలు భవిష్యత్తును సూచిస్తాయని చాలా మంది నమ్ముతారు. శకునాలు మార్పును సూచించే సంకేతాలు గా పరిగణించబడతాయి. ఇక వీటిలో మంచి శకునాలు, అపశకునాలు కూడా ఉంటాయి. జ్యోతిషశాస్త్రంలో భాగమైన శకునాల అధ్యయనం అనేక కీలక విషయాలను వెల్లడిస్తోంది. చాలా మంది ఋషులు మరియు జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు భవిష్యత్తులో జరగనున్న ఒక సంఘటనకు దారితీసే కారణాలను విశ్లేషించడానికి, మరియు వివరించడానికి శకునాలను ఒక సాధనంగా చూస్తారు.

It is said that twitching the right eye is bad for women and twitching the left eye is good for women. It is not good for men to twitch the left eye, but to twitch the right eye is lucky according to Astrology.