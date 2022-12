astrology: ఆడవాళ్ళకు ఎడమచెంప అదిరితే దాంపత్యసౌఖ్యం; ఏ శరీరభాగాలు అదిరితే ఏమవుతుందంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంటికి వాస్తు ఎలా అవసరమో, వాస్తు జీవితంపైన ఏ విధంగా ప్రభావం చూపిస్తుందో కొన్ని శకునాలు కూడా భవిష్యత్ లో జరిగే సంఘటనల తాలూకు సంకేతాలు ఇస్తాయి. నిజ జీవితంలో మనం శుభ అశుభ శకునాలను గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. శరీర భాగాలు అదరడం వల్ల కలిగే ఫలితాలను కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా ఎడమ కన్ను అదిరితే స్త్రీలకు మంచిదని, కుడి కన్ను అదిరితే పురుషులకు మంచిదని చెప్పుకుంటాం. అయితే స్త్రీల విషయంలో శరీర భాగాలు అదరడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది ప్రస్తుతం తెలుసుకుందాం.

English summary

It is said that sudden jerks of female body parts will bring good and bad results. It is said that twitching the body parts on the left side is good and if it is on the right side it is inauspicious.