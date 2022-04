Vastu tips: బెడ్ రూమ్ లో ఉండకూడనివి ఇవే.. అద్దం అక్కడఉంటే ప్రతికూల ప్రభావం

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో బెడ్ రూమ్ కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది అన్న విషయం తెలిసిందే. బెడ్ రూమ్ కి సంబంధించిన వాస్తు ఏ విధంగా ఉండాలి? బెడ్ రూమ్ ఏ విధంగా ఉంటే ప్రశాంతమైన జీవితం ఉంటుంది? భార్య భర్తల మధ్య ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా సంసారం సాఫీగా సాగుతుంది అనే అంశాలపై వాస్తు శాస్త్రం లోని అనేక కీలక విషయాలను మీకోసం అందిస్తుంది వన్ఇండియా.

English summary

bedroom architecture is an important role in house peace. architecture said that so many things that should not be in the bedroom. Negative effect if the mirror is in wrong place.