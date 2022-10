కార్తీక మాసం రేపటి నుండే.. శివ కేశవులకు ప్రీతిపాత్రమైన ఈ మాసంలో చెయ్యకూడనివి ఇవే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

శివకేశవులకు అత్యంత ఇష్టమైన కార్తీక మాసం రేపటి నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. సహజంగా కార్తీకమాసం దీపావళి మరుసటి రోజునే ప్రారంభమవుతుంది. దీపావళి తర్వాత వచ్చే పాడ్యమి రోజున కార్తీక మాసాన్ని ప్రారంభిస్తారు. కానీ ఈ సంవత్సరం కార్తీక మాసం ప్రారంభం విషయంలో చాలా గందరగోళం నెలకొంది.

English summary

Karthika masam will start from tomorrow itself. In this month which is dear to Lord Shiva, and vishnu, those who observe the month of Kartika should not eat meat and should eat vegetarian meals, do fasting and not lie on the bed.