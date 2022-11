Lunar eclipse2022: రేపే చంద్రగ్రహణం.. ఈ 5రాశుల వారికి ప్రతికూల ప్రభావం; తస్మాత్ జాగ్రత్త!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఈ సంవత్సరం రెండవ చివరి చంద్రగ్రహణం నవంబరు 8వ తేదీన, రేపు ఏర్పడబోతుంది. ఈసారి చంద్రగ్రహణం మధ్యాహ్నం 2 గంటల 38 నిమిషాలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 4 గంటల 29 నిమిషాలకు ముగుస్తుంది. అయితే మధ్యాహ్న సమయాల్లో చంద్రగ్రహణం రావడంతో, అది కూడా భారత దేశంలో పాక్షిక చంద్ర గ్రహణం ఉండడంతో చంద్ర గ్రహణాన్ని మనం చూసే అవకాశం లేదు. అయినప్పటికీ చంద్రగ్రహణం ప్రభావం మనపై ఉంటుందని, కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Astrology experts say that tomorrow's lunar eclipse will have a severe effect on Aries, Taurus, Scorpio, Libra and Virgo. It is said that people of these signs should be alert after this lunar eclipse.