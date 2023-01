sankranti 2023: సంక్రాంతికి ముందు నుండే సూపర్ ఫలితాలు ఇచ్చే రాశులు ఇవే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

జనవరి 15వ తేదీన మకర సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకుంటున్నాం. జనవరి 14వ తేదీ రాత్రి సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పటికీ ఉదయం సమయంలో వచ్చిన తిధినే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాం కాబట్టి 15వ తేదీన మకర సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకోనున్నారు. మకర సంక్రాంతికి ముందు జనవరి 13వ తేదీన కుజుడు వృషభ రాశిలో సంచరిస్తాడు. బుధుడు ధనుస్సు రాశిలో సంచరిస్తాడు. దీంతో 12 రాశులపై ప్రభావం కనిపిస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను, కొన్ని రాశుల వారికి అశుభ ఫలితాలను బుధ, కుజ సంచారం కలిగిస్తుంది.

English summary

Astrology scholars say that the lucky signs knocking on the door before Sankranti are Gemini, Aries, Libra and Cancer. It is said that their life will be bright from before Sankranti.