solar eclipse2022: నేడు సూర్యగ్రహణం.. ఈ 5రాశుల వారికి ప్రతికూల ప్రభావం; జాగ్రత్త!!

దీపావళి తర్వాత రోజైన నేడు సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతుంది. ఇప్పటికే మనం సూర్యగ్రహణం ఏ సమయానికి ఏర్పడుతుంది? ఏ ఏ ప్రాంతాలలో ప్రభావం ఉంటుంది? ఎంత సమయం పాటు సూర్యగ్రహణం మనకు కనిపిస్తుంది? ఆ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? వంటి అనేక విషయాలను తెలుసుకున్నాం. ఎప్పుడు సూర్య గ్రహణం ఏ రాశుల వారు ప్రధానంగా చూడకూడదు? ఏ నక్షత్ర జాతకులకు ఈ సూర్యగ్రహణం మంచిది కాదు? ఏ రాశి వారికి సూర్య గ్రహణం తరువాత నుండి కలిసివస్తుంది వంటి అనేక విషయాలను తెలుసుకోబోతున్నాం.

Today solar eclipse.. Cancer, Virgo, Libra, Scorpio, Pisces are advised to be careful as it will be negative for them. This solar eclipse is considered auspicious for Leo, Sagittarius, Capricorn and Taurus.