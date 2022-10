నేడే నాగుల చవితి.. పూజ విశిష్టత; నాగదేవతను పూజిస్తే కలిగే విశేష ఫలితాలు ఇవే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

నేడే నాగులచవితి. తెలుగు రాష్ట్రాలలోని ప్రజలు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో నాగ దేవతను పూజించే రోజు. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ సంవత్సరం నాగుల చవితి అక్టోబర్ 28వ తేదీన శుక్రవారం అంటే నేడు వచ్చింది. ఈరోజు తెల్లవారుజామున 4 గంటల 18 నిమిషాలకు చవితి తిథి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక అక్టోబర్ 29వ తేదీన తెల్లవారుజామున 5 గంటల 13 నిమిషాలకు చవితి ముగుస్తుంది .ఇక నేడు శుభసమయం విషయానికి వస్తే మధ్యాహ్నం 2.03 నిమిషాల నుంచి 03:43 వరకు శుభ సమయం ఉంటుంది.

English summary

Today is Nagula Chavithi.. Devotees believe that if they worship Nagadevata on this day, all diseases will be cured, naga dosha will be removed and their wishes will be fulfilled..