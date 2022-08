Varalakshmi Vratham 2022: వరలక్ష్మీ వ్రతం చేస్తున్నారా.. అయితే ఈ తప్పులు అస్సలు చెయ్యకండి

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

శ్రావణమాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం రోజు వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని మహిళలు ఆచరిస్తారు. వరాలిచ్చే చల్లని తల్లి అయిన వరలక్ష్మీ దేవిని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే కోరుకున్న కోరికలన్నీ తీరుతాయని, సకల సంపదలతో తులతూగుతామని, మహిళలు ముత్తయిదువులుగా జీవిస్తారని ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు.

Shravana masam 2022: శ్రావణం శుభకరం; శ్రావణ శుక్రవారాల్లో ఈ తప్పులు అస్సలు చెయ్యకండి!!

English summary

Varalakshmi vratham, performed by all Hindu women on the Friday before the Shravan full moon. Those who do Varalakshmi Vratham are said not to do certain mistakes.