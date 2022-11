vastu tips: అలవాటులో పొరబాటుగా ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా? అయితే దరిద్రం ఇంట్లోకి నడిచొచ్చినట్టే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది ఇళ్లల్లో ఒక అలవాటుగా కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇక ఆ పనులు దరిద్ర దేవతకు ఆహ్వానం పలుకుతాయని, ఇంట్లో ఉండే లక్ష్మీదేవికి ఆగ్రహం తీసుకొస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇక అటువంటి పనులు చేయకుండా ఉండడమే మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇప్పటికే దరిద్రాన్ని తీసుకువచ్చే అనేక పనులను గురించి ఇంతకు ముందే తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మరికొన్ని దరిద్రానికి హేతువైన పనులను గురించి తెలుసుకుందాం.

English summary

Are you making these mistakes out of habit? But Vastu Shastra experts say that poverty can walk in to your life.