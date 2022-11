vastu tips: దరిద్రాన్ని తీసుకువచ్చే ఈ పనులు చేస్తున్నారా? అయితే తక్షణం మానుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

నిజ జీవితంలో మనకు తెలియకుండానే అనేక అమంగళమైన పనులు చేస్తూ ఉంటాం. వాటి ఫలితాలు మనకు తెలియక పోవడం వల్ల చాలామంది అలవాటులో పొరపాటుగా అనేక దరిద్రాన్ని తీసుకువచ్చే పనులను చేస్తూ ఉంటారు. ఇక అటువంటి వాటిని గురించి తెలుసుకొని, వాటికి దూరంగా ఉండాలని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మనకు తెలియకుండానే పొరపాటుగా సాధారణంగా చేసే దరిద్రమైన పనులు ఏంటి? హిందూ ధర్మ శాస్త్రం ఏమి చెబుతుంది? అనే వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

English summary

We do many things that bring poverty without knowing it. Here is a list of such tasks. If you are doing these things, stop immediately.