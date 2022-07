Vastu tips: కుటుంబ కలహాలతో నరకం చూస్తున్నారా? ఈ వాస్తుటిప్స్ పాటిస్తే ఘర్షణలకు చెక్!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని ఉంది అన్నట్టు, చాలామంది బ్రతకడానికి కావలసిన డబ్బు, ఇల్లు అన్నీ ఉన్నా నిత్యం ఇంట్లో అశాంతితో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ప్రతిరోజు అనుకోని ఘర్షణలు ఇంట్లో చోటు చేసుకొని మనశ్శాంతిని పోగొట్టుకుంటూ బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇక అటువంటి వారు చిన్న చిన్న వాస్తు చిట్కాలను పాటిస్తే ఘర్షణలకు చెక్ పెట్టొచ్చని, సుఖశాంతులతో ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు అని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Fights and arguments in the family? Vastu Shastra experts say that if these Vastu tips are followed, conflicts will be reduced and peaceful life will be yours.