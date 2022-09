Vastu tips: ఆర్ధిక ఇబ్బందులా? ఆరోగ్య సమస్యలా? చిన్న బెల్లంముక్కతో మాయం.. ఎలాగంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంటిని నిర్మించడమే కాదు, ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు కూడా వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం వాస్తు నియమాలను పాటిస్తూ పెట్టుకోవాలని ఇప్పటికే వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు స్పష్టం చేశారు. ఇక ఇదే సమయంలో ఇంట్లో కొన్ని ఆహార పదార్థాల విషయంలో కూడా వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు ముఖ్యమైన సూచనలు చేశారు. ఇంట్లో బెల్లం ఉంచుకోవడం మంచి ఫలితాలకు సంకేతమని, శుభసూచకమని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Vastu Shastra experts say that there are many benefits of jaggery to get rid of financial problems and to get rid of health problems. It is said that if you follow small tips with jaggery, you will get relief from many problems.