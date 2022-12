vastu tips: ఇల్లు ఎలా ఉంటే లక్ష్మీదేవి సంతోషంగా వస్తుందో తెలుసుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి రావాలంటే, ఇల్లు సిరి సంపదలతో తులతూగాలంటే లక్ష్మీదేవి రావడానికి ఉండవలసిన అనుకూలమైన వాతావరణం ఆ ఇంట్లో ఉండాలి. అప్పుడే లక్ష్మీదేవి ఇష్టంగా ఆ ఇంట్లో అడుగు పెడుతుంది. సహజంగా లక్ష్మీదేవి శుభ్రంగా ఉండే ఇళ్లలోనే నివసిస్తుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతుంటారు. కాబట్టి లక్ష్మీదేవి ఇంటికి రావాలంటే ముందు ముఖ్యంగా ఇల్లు శుభ్రంగా ఉండాలి. ఇంట్లో ఎక్కడ బూజు, దుమ్ము ధూళి లేకుండా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అటువంటి ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి రావడానికి ఇష్టపడుతుంది.

English summary

Goddess Lakshmi will be happy if the house well cleaned and decorated with rangoli in front of the door. If the women are happy, Goddess Lakshmi comes to that house.