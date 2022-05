Vastu tips: ఇంట్లో అక్వేరియంలో చేపలు పెంచుతున్నారా? వాస్తు పాటిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

అక్వేరియంలోని అందమైన చేపలను చూడటం చాలా మందికి ఇష్టం. అందుకే చాలా మంది ఇళ్ళలో అందమైన అక్వేరియంలను పెట్టుకుంటారు. మీరు పెంపుడు చేపలను ఇష్టపడేవారిలో ఒకరైనట్లయితే, అక్వేరియం మీ ఇంట్లో ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును ఎలా ఆకర్షించగలదో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇక అక్వేరియం ఏ దిశలో పెట్టాలి? ఏ దిశలో పెట్టకూడదు వంటి అంశాలను తెలుసుకోవటం కూడా అంతే ముఖ్యం.

English summary

Growing fish in the aquarium at home? Excellent results will come if the vastu tips are followed. Wealth can be increased by keeping fish in an aquarium east, north and northeast of the house. odd number of fish brings prosperity.